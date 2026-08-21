Découvrez les trésors des Archives départementales de La Réunion, Archives départementales Sudel Fuma, Saint-Denis

Informations pratiques

Découvrez les trésors des Archives départementales de La Réunion 19 et 20 septembre Archives départementales Sudel Fuma La Réunion

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Les Archives départementales de La Réunion ouvrent leurs portes lors des JEP 2026. Au programme :

– visite guidée du bâtiment et des magasins de conservation ;

– exposition sur la photographie coloniale dans le cadre du bicentenaire de la photographie ;

– présentation d’une sélection de documents originaux d’archives retraçant l’histoire de La Réunion et en lien avec les thématiques des JEP ;

– conférence ;

– présentation du projet de réhabilitation du bâtiment des Archives départementales et d’extension de sa capacité de stockage ;

Les Archives départementales seront ensuite fermées au public pour une durée d’un an et demi en raison d’importants travaux sur le bâtiment visant à améliorer les conditions de conservation des documents et d’accueil du public ainsi qu’à accroître la capacité des magasins.

Archives départementales Sudel Fuma 4 Rue Marcel Pagnol, 97490 Saint-Denis, France Saint-Denis 97490 Champ Fleuri La Réunion La Réunion 262262940414 https://www.departement974.fr/sites-culturels/archives-departementales Les Archives départementales sont aujourd’hui abritées à Champ-Fleuri dans un bâtiment des architectes Pierre Noailly et Alain Bocquée, inauguré en 2001.

Les Archives départementales de La Réunion ouvrent leurs portes lors des JEP 2026.

©Archives départementales de La Réunion/Jean Bernard Pausé