Découvrez l’espace patrimoine de Figeac ! Figeac
samedi 19 septembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Découvrez l’espace patrimoine de Figeac !
5, Rue de Colomb Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour ces journées du patrimoine venez découvrir le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac qui relate 1300 ans d’histoire de la cité !
Labellisée Ville d’art et d’histoire, la ville de Figeac a ouvert en 1998 son CIAP, un lieu essentiel pour appréhender l’évolution de la cité à travers les siècles
Pour ces journées du patrimoine venez découvrir le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac qui relate 1300 ans d’histoire de la cité !
Labellisée Ville d’art et d’histoire, la ville de Figeac a ouvert en 1998 son CIAP, un lieu essentiel pour appréhender l’évolution de la cité à travers les siècles. L’exposition permanente présente l’histoire, l’urbanisme et l’architecture de Figeac, offrant ainsi aux visiteurs les clés de compréhension de son paysage patrimonial et architectural.
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5, Rue de Colomb Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 40 service.patrimoine@ville-figeac.fr
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English :
During this year’s Heritage Days, come discover the Figeac Architecture and Heritage Interpretation Center, which traces 1,300 years of the city’s history!
Designated a “City of Art and History,” Figeac opened its CIAP in 1998—an essential venue for understanding the city’s evolution over the centuries.
L’événement Découvrez l’espace patrimoine de Figeac ! Figeac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Figeac
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