Informations pratiques

Figeac

Découvrez l’espace patrimoine de Figeac !

5, Rue de Colomb Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour ces journées du patrimoine venez découvrir le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac qui relate 1300 ans d’histoire de la cité !

Labellisée Ville d’art et d’histoire, la ville de Figeac a ouvert en 1998 son CIAP, un lieu essentiel pour appréhender l’évolution de la cité à travers les siècles

Pour ces journées du patrimoine venez découvrir le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac qui relate 1300 ans d’histoire de la cité !

Labellisée Ville d’art et d’histoire, la ville de Figeac a ouvert en 1998 son CIAP, un lieu essentiel pour appréhender l’évolution de la cité à travers les siècles. L’exposition permanente présente l’histoire, l’urbanisme et l’architecture de Figeac, offrant ainsi aux visiteurs les clés de compréhension de son paysage patrimonial et architectural.

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5, Rue de Colomb Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 40 service.patrimoine@ville-figeac.fr

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English :

During this year’s Heritage Days, come discover the Figeac Architecture and Heritage Interpretation Center, which traces 1,300 years of the city’s history!

Designated a “City of Art and History,” Figeac opened its CIAP in 1998—an essential venue for understanding the city’s evolution over the centuries.

L’événement Découvrez l’espace patrimoine de Figeac ! Figeac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Figeac