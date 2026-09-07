Informations pratiques

Découvrez l’exposition « Secrets de paysage » et le site Castral de Lorentzen 19 et 20 septembre La Grange aux Paysages Bas-Rhin

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

L’exposition ludique et interactive qui présente les caractéristiques du paysage d’Alsace Bossue est particulièrement adaptée au jeune public. Elle permet de se familiariser avec les aspects géologiques de la région, ainsi que ses paysages, sa faune et sa flore.

La Grange aux Paysages 90 rue Principale, 67430 Lorentzen Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 55 55 http://www.grangeauxpaysages.fr Le site de la Grange aux Paysages prend place dans les dépendances du château médiéval de Lorentzen (XVIIIe siècle). L’ancien moulin, datant de la première moitié du XVIIIe siècle, abrite aujourd’hui un espace d’hébergement et de restauration pour les groupes. Une partie du moulin a été rouverte, et deux types de roues à aubes y sont encore visibles.

L’ancienne grange dimière, construite en 1770, accueille l’exposition permanente « Secrets de paysages », offrant une immersion au cœur de l’histoire naturelle.

À l’issue de la visite, des clés de lecture permettront aux visiteurs d’explorer et de décrypter les paysages… directement sur le terrain !

L’exposition ludique et interactive qui présente les caractéristiques du paysage d’Alsace Bossue est particulièrement adaptée au jeune public. Elle permet de se familiariser avec les aspects de la sa…

©Yvon Meyer