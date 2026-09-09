Exposition : Observatoire photographique du paysage, La Grange aux Paysages, Lorentzen

Informations pratiques

Exposition : Observatoire photographique du paysage 19 et 20 septembre La Grange aux Paysages Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

L’exposition présente le travail du photographe Thierry Girard dans les Vosges du Nord et propose une lecture croisée de l’évolution des paysages, de leur compréhension, tout en explorant le champ des paysages de demain.

Visite libre : samedi et dimanche de 9h30 à 12h30

Visite guidée le dimanche de 10h à 12h

En parallèle le dimanche, « partagez, y a rien à jeter! » de 9h à 13h.

La Grange aux Paysages 90 rue Principale, 67430 Lorentzen Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 55 55 http://www.grangeauxpaysages.fr Le site de la Grange aux Paysages prend place dans les dépendances du château médiéval de Lorentzen (XVIIIe siècle). L’ancien moulin, datant de la première moitié du XVIIIe siècle, abrite aujourd’hui un espace d’hébergement et de restauration pour les groupes. Une partie du moulin a été rouverte, et deux types de roues à aubes y sont encore visibles.

L’ancienne grange dimière, construite en 1770, accueille l’exposition permanente « Secrets de paysages », offrant une immersion au cœur de l’histoire naturelle.

À l’issue de la visite, des clés de lecture permettront aux visiteurs d’explorer et de décrypter les paysages… directement sur le terrain !

L’exposition présente le travail du photographe Thierry Girard dans les Vosges du Nord et propose une lecture croisée de l’évolution des paysages, de leur compréhension, tout en explorant le champ de…

©Thierry Girard