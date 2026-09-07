Découvrez l’histoire d’un oratoire et les moyens mobilisés pour sa restauration, Oratoire de la Ferme des Anges, Bruyères
samedi 19 septembre 2026 · Oratoire de la Ferme des Anges · Bruyères
Informations pratiques
Découvrez l’histoire d’un oratoire et les moyens mobilisés pour sa restauration 19 et 20 septembre Oratoire de la Ferme des Anges Vosges
Prévoir des chaussures fermées. Durée de la visite ≈ 30 min
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Récemment mis à jour par l’association Racines de Bruyères, ce lieu reste énigmatique. Des passionnés vous le feront découvrir et vous expliqueront les moyens mobilisés pour sa restauration.
Oratoire de la Ferme des Anges 1 chemin des Sables, 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est Il est dû à la libéralité de la famille Jeaugeon-Lavaux, anoblie en 1722 par le duc de Lorraine. Deux membres de cette famille furent procureurs du bailliage de Bruyères, qui regroupait 51 communes.
Dédié à Notre Dame, ce modeste édifice a remplacé une chapelle plus importante appelée « la chapelle des Sables », aujourd’hui disparue. Le monument, autrefois situé sur l’ancien chemin de Grandvillers, est accolé à une crypte taillée dans le grès. On peut encore y voir quelques pierres provenant de l’ancienne chapelle. Parking à proximité. Coordonnées GPS : 48.221772, 6.722477
Récemment mis à jour par l’association Racines de Bruyères, ce lieu reste énigmatique. Des passionnés vous le feront découvrir et vous expliqueront les moyens mobilisés pour sa restauration.
© Philippe Poix
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