Découvrez un château érigé par les ducs de Lorraine, Château, Bruyères

Informations pratiques

Découvrez un château érigé par les ducs de Lorraine 19 et 20 septembre Château Vosges

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme – nombre limité de places. Durée de la visite : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un château, érigé par les ducs de Lorraine, qui s’imposa très vite comme le protecteur du chapitre de Remiremont. Actuellement, seuls le donjon et la chapelle sont encore visibles.

L’histoire de ce lieu vous sera présentée par les membres de l’Association Racines de Bruyères et sa région.

En raison de sa propriété privée, l’accès à ce château est ouvert à titre exceptionnel.

Château Place Varin Doron, 88600 Bruyères Bruyères 88600 Vosges Grand Est Le château de Bruyères, fondé au Xe siècle par le duc de Lorraine, est un témoin majeur de l’histoire de la région. L’empereur Henri VI y aurait séjourné en 1196. Malheureusement, l’édifice fut détruit par un incendie en 1715.

De forme quadrangulaire, il était protégé par deux enceintes et comptait deux portes, dont l’une était sécurisée par la grosse tour dite « de la Cabée ».

Découvrez un château, érigé par les ducs de Lorraine, qui s’imposa très vite comme le protecteur du chapitre de Remiremont. Actuellement, seuls le donjon et la chapelle sont encore visibles.

© Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges