Découvrez l’historique de la gare de Troyes, Gare de Troyes, Troyes

Informations pratiques

Découvrez l’historique de la gare de Troyes 19 et 20 septembre Gare de Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T04:45:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:40:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Venez découvrir une exposition sur l’histoire de la gare. Celle-ci prend place dans le hall d’accueil de la gare.

Gare de Troyes Rue du Ravelin 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est La nouvelle gare fut construite en 1857- 1858, à l’emplacement d’anciennes fortifications. À cette époque, le train devient un élément majeur du développement économique troyen. Le hall date de 1894. Entre 1911 et 1912, un vaste vestibule en pierre, comprenant la salle des pas perdus, est construit devant la gare pour accueillir les voyageurs. Dans les années 1980, une aile est ajoutée au bâtiment.

Venez découvrir une exposition sur l’histoire de la gare. Celle-ci prend place dans le hall d’accueil de la gare.

©Région Grand Est – Inventaire général (Patrice Thomas)