Découvrez librement le Temple protestant, Temple protestant unie de Troyes et Aube, Troyes

Informations pratiques

Découvrez librement le Temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant unie de Troyes et Aube Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’une visite libre pour découvrir ce lieu de culte qu’est l’église protestante unie de Troyes. Une exposition permanente vous est proposée sur le protestantisme dans l’Aube, depuis l’arrivée de la Réforme dans le département.

Temple protestant unie de Troyes et Aube 1, quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 80 02 56 https://www.eglise-protestante-unie.fr/troyes-et-aube-p71118 Ce temple protestant, inauguré en 1849, est le seul du département de l’Aube. La décoration extérieure consiste en modillons, moulures d’archivoltes et petits chapiteaux. L’intérieur est typiquement sobre, car la parole prêchée et reçue est plus importante pour les protestants que le visuel.

Profitez d’une visite libre pour découvrir ce lieu de culte qu’est l’église protestante unie de Troyes et Aube. Une exposition permanente vous est proposée sur le protestantisme dans l’Aube, depuis…

© Marc Bernhard