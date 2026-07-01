Découvrez librement une église du XVIe siècle et son mobilier remarquable, Église Sainte-Savine, Sainte-Savine

Informations pratiques

Découvrez librement une église du XVIe siècle et son mobilier remarquable 19 et 20 septembre Église Sainte-Savine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter une église datant du XVIe siècle qui renferme un remarquable mobilier sublimé par de magnifiques verrières du XVIe siècle.

Église Sainte-Savine Rue Sadi Carnot, 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est 03 25 79 42 78 http://www.sainte-savine.fr L’église Sainte-Savine, datée du XVIe siècle, est classée au titre des Monuments historiques. Elle renferme un remarquable mobilier également classé, notamment une tribune d’orgue en chêne style Louis XIII daté de 1618, une huile sur toile représentant un Christ en croix, réalisée par Louis Hugot en 1859 d’après Eustache Le Sueur, et une autre, d’après Pierre Mignard, représentant le Baptême du Christ, datée du XVIIe siècle. Près de trente sculptures en calcaire du XVIe siècle, classées, sont également présentées dans l’église, ainsi que le tombeau de Ragnégisile, évêque de Troyes au VIIe siècle. Les verrières du XVIe siècle ont été classées en 1921 avec l’édifice. Parking à proximité directe situé rue Sadi Carnot (arrière de l’église).

Venez visiter une église datant du XVIe siècle qui renferme un remarquable mobilier sublimé par de magnifiques verrières du XVIe siècle.

© Julian Mauclair – Service communication – Ville de Sainte-Savine