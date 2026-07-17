Découvrez lors d’un circuit la Banque de France et ses missions, Banque de France, Troyes

Informations pratiques

Découvrez lors d’un circuit la Banque de France et ses missions Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Banque de France Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Explorez les coulisses de la Banque de France, son histoire et son patrimoine, tout en échangeant avec ses experts lors d’ateliers consacrés à l’éducation financière et budgétaire et à l’authentification des billets.

Banque de France 30 rue Coulommière 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 3414 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-banque-de-france-troyes-19092026 »}] La Banque de France de l’Aube a quitté ses locaux historiques situés boulevard Victor Hugo à Troyes en 2022 pour ce nouveau bâtiment de 300 m2.

La Banque de France a été créée en 1800 par un groupe de banquiers sur l’instigation du 1er consul Napoléon Bonaparte. En 1848 elle obtient le monopole de l’émission des billets en France. Elle est nationalisée en 1945 et depuis 1999 elle fait partie de l’Eurosystème et participe à la gestion de l’euro.

Visitez les locaux, découvrez les missions de la Banque de France et assistez à des ateliers autour de l’Education Financière et Budgétaire et sur l’authentification des billets.

© Banque de France