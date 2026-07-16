Découvrez Thionville sous la loupe de l’inspecteur Bonsens, Pays Thionvillois Tourisme, Thionville

Informations pratiques

Découvrez Thionville sous la loupe de l’inspecteur Bonsens Dimanche 20 septembre, 16h00 Pays Thionvillois Tourisme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Tout comme Sherlock Holmes a besoin de Watson, l’inspecteur Bonsens a besoin de vous.

Grâce à votre raisonnement, votre flair et votre logique, vous pourrez aider Bonsens dans sa quête de vérité.

La mission est simple, mener l’enquête et résoudre les mystères qui entourent Thionville. Pour cela, stylo à la main et carnet d’enquêteurs, vous évoluerez dans les rues. Grâce à votre sens de l’observation, et aux indices de notre enquêteur ou de son assistante, toutes les réponses seront trouvées, haut la main !

Vous découvrirez ainsi qui est la Grosse Suzanne, pourquoi la Tour aux Puces a ce nom (et non ce n’est pas à cause de ce petit insecte dégoûtant). Vous apprendrez aussi l’existence des pots de chambres (et où on les vidait).

Pays Thionvillois Tourisme 31 place Anne Grommerch, 57125 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 53 33 18 https://www.thionvilletourisme.fr https://www.facebook.com/PaysThionvilloisTourisme Le Pays Thionvillois, au nord de la Moselle dans le Grand Est, se situe à seulement 30 km du Luxembourg et de l’Allemagne. Ce territoire de frontières est marqué par une riche histoire, façonnée par la présence de la Moselle, dont les méandres dessinent une vallée où s’accrochent vignobles et villages. Les châteaux veillent paisiblement sur les frontières, tandis que le sous-sol abrite les traces d’un passé industriel et minier. Le patrimoine militaire côtoie édifices religieux, musées et ruelles anciennes où résonne encore l’écho des siècles. Forêts, plateaux et sentiers aménagés complètent ce paysage vivant, à découvrir à pied ou à vélo. L’Office de Tourisme de Thionville vous invite à explorer ce territoire aux multiples visages, entre mémoire, nature et culture.

Tout comme Sherlock Holmes a besoin de Watson, l’inspecteur Bonsens a besoin de vous.

©Ville de Thionville