Découvrez un hôtel de ville de style Louis XIII, Hôtel de Ville, Troyes

Informations pratiques

Découvrez un hôtel de ville de style Louis XIII 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’Hôtel de Ville, dont certaines salles sont exceptionnellement ouvertes au public.

À travers le circuit, vous pourrez visiter le hall et l’escalier d’honneur, la Salle des Fêtes, le Petit Salon, la salle du Conseil Municipal, le bureau du Maire et le bureau du Premier Adjoint.

Hôtel de Ville Place Alexandre Israël, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 33 33 http://www.vpah-troyes.fr L’Hôtel de ville de Troyes est un des rares édifices civils de style Louis XIII, dont la restauration de la façade a été achevée en 2012. Sa façade comporte des colonnes de marbre noir et une niche percée abritant une sculpture représentant Minerve casquée, en remplacement d’une statue de Louis XIV détruite durant la Révolution.

Partez à la découverte de l’Hôtel de Ville, dont certaines salles sont exceptionnellement ouvertes au public.

© Laura Lémery – Ville de Troyes