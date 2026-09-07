Découvrez une ancienne église jésuite, Église des Jésuites, Molsheim

Informations pratiques

Découvrez une ancienne église jésuite Dimanche 20 septembre, 14h30, 17h00 Église des Jésuites Bas-Rhin

La projection du film est en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un remarquable édifice jésuite lors d’une visite guidée, suivie de la projection d’un film retraçant son histoire.

Église des Jésuites 1 Rue Notre-dame, 67120 Molsheim, France Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33388381161 https://www.molsheim.fr/decouvrir/monuments.htm Église paroissiale de Molsheim depuis la Révolution, l’ancienne église des Jésuites fut construite de 1615 à 1617 par l’architecte Christophe Wambser. Œuvre capitale dans l’évolution artistique du XVIIe siècle, cette église est le principal édifice religieux construit dans la vallée du Rhin à cette époque. La décoration en stucs des croisillons, exécutée par Jean Kuhn vers 1630, a fait récemment l’objet d’une restauration minutieuse.

Partez à la découverte d’un remarquable édifice jésuite lors d’une visite guidée, suivie de la projection d’un film retraçant son histoire.

© Jean Michel Jantzi