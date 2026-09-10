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Découvrez une chapelle édifiée par les mariniers d’un village de bateliers, Chapelle Saint-Nicolas, Vitry-le-François

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Nicolas · Vitry-le-François

Découvrez une chapelle édifiée par les mariniers d’un village de bateliers, Chapelle Saint-Nicolas, Vitry-le-François

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-Nicolas
Adresse
26 Rue du Bas Village, 51300 Vitry-le-François, France
Ville
51300 Vitry-le-François
Département
Marne
Tarif
Gratuit.

Découvrez une chapelle édifiée par les mariniers d’un village de bateliers 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Nicolas Marne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter une petite chapelle édifiée en 1661.

Chapelle Saint-Nicolas 26 Rue du Bas Village, 51300 Vitry-le-François, France Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 03 26 74 45 30 http://www.lacduder.com Possibilité de se garer sur le trottoir.
Venez visiter cette petite chapelle édifiée en 1661.

©Collection OT Lac du Der

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