AGENDA · Vitry-le-François
Découvrez une chapelle édifiée par les mariniers d’un village de bateliers, Chapelle Saint-Nicolas, Vitry-le-François
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Nicolas · Vitry-le-François
Informations pratiques
Découvrez une chapelle édifiée par les mariniers d’un village de bateliers 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Nicolas Marne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez visiter une petite chapelle édifiée en 1661.
Chapelle Saint-Nicolas 26 Rue du Bas Village, 51300 Vitry-le-François, France Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 03 26 74 45 30 http://www.lacduder.com Possibilité de se garer sur le trottoir.
Venez visiter cette petite chapelle édifiée en 1661.
©Collection OT Lac du Der
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