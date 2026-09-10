Découvrez une exposition autour de la dentelle, La Fabrique, Mirecourt
samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique · Mirecourt
Informations pratiques
Découvrez une exposition autour de la dentelle 19 et 20 septembre La Fabrique Vosges
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Exposition autour de la dentelle ancienne et contemporaine. Et si, vous aussi, vous appreniez à faire de la dentelle ?
Evénement proposé par l’association « Renouveau et promotion de la dentelle ».
La Fabrique Cours stanislas 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 06 30 90 83 27 https://www.tourisme-mirecourt.fr/decouvrir/metiers-dart-a-mirecourt/dentelle/ https://www.facebook.com/mirecourtdentelle Ancien lieu de stockage du bois pour les luthiers, la Fabrique est aujourd’hui un lieu d’exposition. Proximité du parking et du musée de Mirecourt (lutherie et archèterie Française)
Exposition autour de la dentelle ancienne et contemporaine. Et si, vous aussi, vous appreniez à faire de la dentelle ?
Office de Tourisme Mirecourt et Association promotion et renouveau de la Dentelle
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