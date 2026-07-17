Découvrez une manufacture d’orgues historique, Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues, Rambervillers

Informations pratiques

Découvrez une manufacture d’orgues historique Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues Vosges

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Explorez la célèbre manufacture d’orgues de Rambervillers et bénéficiez d’une présentation de l’histoire de cette maison.

Découvez les secrets de la fabrication des orgues et l’histoire de ce patrimoine emblématique (exposition, photographies, intermèdes musicaux à 11h et 15h : musiciens amateurs ou confirmés bienvenus aux commandes de l’orgue !).

Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues 1 rue du Commandant Petitjean, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 03 29 65 36 16 En 1853, Jean-Nicolas Jeanpierre, reconnu comme le meilleur facteur d’orgues des Vosges, s’installe à Rambervillers. En 1863, il s’associe avec Nicolas-Théodore Jaquot, fils de menuisier, et ensemble, ils fondent la société « Jaquot-Jeanpierre ». La manufacture comprend un atelier de fonderie, édifié en 1880, ainsi qu’un hangar à bois, des ateliers de menuiserie et de façonnage. Un bâtiment à pignon sur rue, doté de hautes ouvertures, abrite l’atelier de montage à blanc ainsi que des bureaux dans une aile. Cet ensemble date d’après la Seconde Guerre mondiale. Une voie ferrée, traversant le terrain, assurait le transport des tuyaux. Accès libre

Explorez la célèbre manufacture d’orgues de Rambervillers et bénéficiez d’une présentation de l’histoire de cette maison.

©Yann Michel