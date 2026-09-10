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Découvrez votre mairie !, Mairie de Gravelines, Gravelines

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Gravelines · Gravelines

Découvrez votre mairie !, Mairie de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Gravelines
Adresse
place Albert Denvers
Ville
59820 Gravelines
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Découvrez votre mairie ! 19 et 20 septembre Mairie de Gravelines Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la mairie vous ouvre grand ses portes ! Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire fascinante de notre mairie, admirez sa façade néo-classique du 19e siècle, et découvrez quelques-uns de nos services municipaux et leurs coulisses.

Mairie de Gravelines place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France http://www.ville-gravelines.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0328235900 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ville-gravelines.fr »}]
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la mairie vous ouvre grand ses portes ! Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire fascinante de notre mairie, admirez sa façade néo-classique du 19e et…

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