Découvrez votre mairie !, Mairie de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Découvrez votre mairie ! 19 et 20 septembre Mairie de Gravelines Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la mairie vous ouvre grand ses portes ! Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire fascinante de notre mairie, admirez sa façade néo-classique du 19e siècle, et découvrez quelques-uns de nos services municipaux et leurs coulisses.

Mairie de Gravelines place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France http://www.ville-gravelines.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0328235900 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ville-gravelines.fr »}]

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la mairie vous ouvre grand ses portes ! Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire fascinante de notre mairie, admirez sa façade néo-classique du 19e et…

©Ville de Gravelines