Découvrez votre mairie !, Mairie de Gravelines, Gravelines
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Gravelines · Gravelines
Informations pratiques
Découvrez votre mairie ! 19 et 20 septembre Mairie de Gravelines Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la mairie vous ouvre grand ses portes ! Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire fascinante de notre mairie, admirez sa façade néo-classique du 19e siècle, et découvrez quelques-uns de nos services municipaux et leurs coulisses.
Mairie de Gravelines place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France http://www.ville-gravelines.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0328235900 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ville-gravelines.fr »}]
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la mairie vous ouvre grand ses portes ! Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire fascinante de notre mairie, admirez sa façade néo-classique du 19e et…
©Ville de Gravelines
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