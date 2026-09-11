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Découvrir la Cricut, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Découvrir la Cricut, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Découvrir la Cricut Samedi 5 décembre, 10h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T11:30:00+01:00

Un atelier d’initiation pour comprendre les bases de la machine Cricut et commencer à donner forme à vos idées créatives.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Atelier multimédia

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