Découvrir la Cricut, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Découvrir la Cricut Samedi 5 décembre, 10h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T11:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T11:30:00+01:00

Un atelier d’initiation pour comprendre les bases de la machine Cricut et commencer à donner forme à vos idées créatives.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Atelier multimédia