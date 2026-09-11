Découvrir la Maison des Mémoires : Ateliers pédagogiques pour les jeunes, Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet, Carcassonne

Informations pratiques

Découvrir la Maison des Mémoires : Ateliers pédagogiques pour les jeunes 19 et 20 septembre Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet Aude

Gratuit, sur réservation. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans, cet atelier propose de découvrir la Maison des Mémoires de manière active, sensible et ludique grâce à une valise pédagogique spécialement conçue pour le jeune public.

À travers des jeux et des ateliers, les participants explorent l’histoire du lieu et de ses habitants, de la maison de marchands drapiers du XVIIe siècle à la chambre du poète Joë Bousquet, en passant par l’époque du Cercle du Salon et la vie quotidienne d’un immeuble partagé au XIXe siècle. Une manière originale de comprendre l’évolution de ce lieu emblématique et de faire vivre le patrimoine à travers l’expérimentation et la découverte.

Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet 53 Rue de Verdun, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468724555 http://audealaculture.fr/arts-spectacles/maison-memoires [{« type »: « phone », « value »: « 0468724555 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonmemoires@aude.fr »}] Cette demeure fut la propriété de familles nobles de la région puis de riches négociants drapiers. En 1924, la famille Bousquet s’y installe, la chambre de l’écrivain est restée intacte depuis son décès en 1950. L’hôtel Dupré a traversé 400 ans et a su conserver de remarquables décors du XVIIe et XVIIIe siècles, certains inscrits au titre des Monuments historiques. En 1988, le Département de l’Aude acquiert le bâtiment. Après d’importantes restaurations, il devient un lieu de mémoire et de culture.

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans, cet atelier propose de découvrir la Maison des Mémoires de manière active, sensible et ludique grâce à une valise pédagogique spécialement conçue pour le jeune À…

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