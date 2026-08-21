Découvrir le fonctionnement d’un atelier de reliure au sein d’une Université, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique · Strasbourg

Informations pratiques

Découvrir le fonctionnement d’un atelier de reliure au sein d’une Université Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique Bas-Rhin

Dès 15 ans Rendez-vous à l’entrée Est (au rez-de-chaussée) de l’UFR de MATH-INFO 7, rue René Descartes, Strasbourg. Devant l’entrée principale, contournez le bâtiment par la droite et vous trouverez l’entrée Est du bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

L’UFR de Mathematique et d’Informatique de l’Université de Strasbourg vous ouvre ses portes pour visiter son atelier de reliure et de restauration de documents anciens. Myriam Pepino-Buecher vous expliquera son travail et ses missions ainsi que différentes techniques de reliure.

Rendez-vous à l’Entrée Est (au rez-de-chaussée) de l’UFR de MATH-INFO 7, rue René Descartes, Strasbourg. Devant l’entrée principale, contournez le bâtiment par la droite et vous trouverez l’entrée Est du bâtiment.

Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique 7 rue René Descartes 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Esplanade Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://jardin-sciences.unistra.fr »}] Accès par l’entrée Est

L’UFR de Mathematique et d’Informatique de l’Université de Strasbourg vous ouvre ses portes pour visiter son atelier de reliure et de restauration de documents anciens. Myriam Pepino-Buecher vous son…

(c) Myriam Pepino Buecher