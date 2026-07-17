Découvrir le patrimoine : le théâtre en visite guidée, L’Avant-Scène Cognac, Cognac

Informations pratiques

Découvrir le patrimoine : le théâtre en visite guidée Samedi 19 septembre, 16h30 L’Avant-Scène Cognac Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite guidée tout public, dès 9 ans

À 16h30, découvrez le patrimoine architectural du théâtre lors d’une visite guidée menée par Marine Maupetit, architecte, et Lola Pivet, responsable des actions de médiation de l’Avant-Scène Cognac.

Leurs regards éclairés et passionnés vous permettront de mieux comprendre la richesse architecturale du bâtiment.

Durée : environ 1h15.

Visite gratuite, ouverte à toutes et à tous, sans inscription.

NB : Certaines parties du parcours ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

L’Avant-Scène Cognac 1 Place Robert Schuman, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33545821724 https://www.facebook.com/lavantscenecognac https://www.facebook.com/lavantscenecognac/;https://twitter.com/lavantscene16 Durant une partie du XIXe siècle, le théâtre est un établissement privé qui reçoit des subventions municipales. Pourtant, le désir de la ville de se doter d’un édifice de spectacle apparaît souvent dans les discussions du conseil. A partir de 1899, l’architecte de la ville, Lucien Roy, étudie le transfert de la salle de réunions publiques à l’emplacement de l’ancien château d’eau, inutilisé depuis 1885. Cette nouvelle salle de spectacles occupe exactement ce site. Une 1e restauration du théâtre a lieu entre 1962 et 63. Les derniers travaux de rénovation ont lieu en 2000 avec la construction de bureaux, la rénovation de la grande salle et la construction de la petite salle. Créée en 1989, L’Avant-Scène Cognac est une association culturelle gérant le théâtre qui propose une programmation pluridisciplinaire. Elle propose aussi au public un festival d’arts de rue, Coup de Chauffe, en septembre et qui fêtait 30 ans en 2024. Parking sur la place et rue Marchadier. Places parking PMR immédiatement à proximité de l’entrée (cheminement entier accessible PMR).

VISITE GUIDEE TOUT PUBLIC (dès 9 ans)

©avantscenecognac