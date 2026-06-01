Découvrir l’effeuillage Le 12ter Tonnerre

Tonnerre

Découvrir l’effeuillage

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pensé pour les débutantes comme pour les curieuses, cet atelier de 2 heures permet d’explorer les premiers codes du burlesque sans pression ni prérequis marcher en talons comme une pin-up, trouver ses poses, jouer avec son allure, découvrir les gestes de base de l’effeuillage d’accessoires et oser sans se prendre au sérieux.

Animé par Eva la Vamp’, résidente du Cabaret Burlesque de la Nouvelle Seine à Paris, cet atelier est avant tout une invitation à jouer, à essayer et à se surprendre dans un cadre bienveillant et décomplexé. Il ne s’agit pas ici d’être experte, mais de goûter au plaisir du burlesque, à sa théâtralité, à son humour et à son esprit glamour.

Une belle idée de parenthèse à s’offrir ou à offrir, qui se prolonge autour d’un verre, avec quelques surprises, en partenariat avec Cécile C. Paris, créatrice de bijoux.

À apporter une petite paire de talons, 2 soutiens-gorge, 1 nuisette ou 1 peignoir (les gants sont fournis). .

Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@le12ter.fr

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English : Découvrir l’effeuillage

L’événement Découvrir l’effeuillage Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois