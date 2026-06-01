Découvrir l’effeuillage Le 12ter Tonnerre
Découvrir l’effeuillage Le 12ter Tonnerre samedi 27 juin 2026.
Tonnerre
Découvrir l’effeuillage
Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre Yonne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Pensé pour les débutantes comme pour les curieuses, cet atelier de 2 heures permet d’explorer les premiers codes du burlesque sans pression ni prérequis marcher en talons comme une pin-up, trouver ses poses, jouer avec son allure, découvrir les gestes de base de l’effeuillage d’accessoires et oser sans se prendre au sérieux.
Animé par Eva la Vamp’, résidente du Cabaret Burlesque de la Nouvelle Seine à Paris, cet atelier est avant tout une invitation à jouer, à essayer et à se surprendre dans un cadre bienveillant et décomplexé. Il ne s’agit pas ici d’être experte, mais de goûter au plaisir du burlesque, à sa théâtralité, à son humour et à son esprit glamour.
Une belle idée de parenthèse à s’offrir ou à offrir, qui se prolonge autour d’un verre, avec quelques surprises, en partenariat avec Cécile C. Paris, créatrice de bijoux.
À apporter une petite paire de talons, 2 soutiens-gorge, 1 nuisette ou 1 peignoir (les gants sont fournis). .
Le 12ter 12T Avenue de la Gare Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@le12ter.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découvrir l’effeuillage
L’événement Découvrir l’effeuillage Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Tonnerre (Yonne)
- Descente de caisses à savon Tonnerre 14 juin 2026
- Tonnerre Cité de Légendes Tonnerre 18 juin 2026
- Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles Eglise Notre Dame Tonnerre 20 juin 2026
- 1492, un voyage musical Festival La Reverdie 2026 Eglise Notre-Dame Tonnerre 21 juin 2026
- Soirée Chevalier Néon Marché couvert Tonnerre 8 juillet 2026