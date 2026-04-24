Découvrir les 33 lettres inédites que Maurice Dupin, père de George Sand, aide de camp du Gén. Dupont, a écrit entre 1803 et 1805 à partir de Boulogne, Maison départementale de la mémoire militaire, Déols

Informations pratiques

Découvrir les 33 lettres inédites que Maurice Dupin, père de George Sand, aide de camp du Gén. Dupont, a écrit entre 1803 et 1805 à partir de Boulogne Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison départementale de la mémoire militaire Indre

Conférence limitée à 50 personnes. Possibilité de visite du musée à l’issue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La conjugaison de l’année George Sand et du thème national des JEP « Le patrimoine en danger » permet à Didier Dubant, avec le soutien des Amis de La Martinerie et de la délégation du Souvenir Napoléonien, de confronter la correspondance que Maurice Dupin, père de George Sand, aide de camp du général Dupont, a adressée à sa mère, Aurore de Saxe, puis à son épouse Sophie, mère de George Sand, avec les résultats de la fouille archéologique du Camp de Montreuil (à proximité du Camp de Boulogne) dans le département du Pas-de-Calais.

Il existe 33 lettres écrites entre le 20 juillet 1803 et le 21 novembre 1805. Ces lettres, conservées à la mairie de Paris, n’ont jamais été publiées. Didier Dubant dispose de toutes les transcriptions réalisées par Frédéric Lemaire, chercheur à l’INRAP.

George Sand, dans « Histoire de ma vie » en a publié quelques-unes mais elle les a partiellement réécrites, raccourcies, remaniées et recomposées.

Ces lettres seront exposées le jour de la conférence.

Maison départementale de la mémoire militaire Route du régiment Normandie-Niemen ex route de Lignières, 36130 Déols Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire 06.72.69.30.40 https://les-amis-de-la-martinerie.org Située sur l’ancienne route de Lignières, dans l’ancien bâtiment ayant abrité la mission de liaison franco-américaine puis les maîtres ouvriers (tailleurs et bottiers), cette maison départementale de la mémoire militaire vous propose de revivre le passé militaire du département de l’Indre et, en particulier, celui de l’ancienne base militaire de La Martinerie. parkings gratuit, accès PMR.

Il existe 33 lettres écrites entre le 20 juillet 1803 et le 21 novembre 1805.

© Photo Didier DUBANT – lettre conservée à la bibliothèque historique à la ville de Paris. Cote SAND-E-030 à SAND-E-0282