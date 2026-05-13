Découvrir les couches lavables Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes
Découvrir les couches lavables Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes vendredi 4 décembre 2026.
Découvrir les couches lavables Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes Vendredi 4 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine
Pour en appréhender les avantages économiques et écologiques, les différents modèles et l’organisation au quotidien. Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.
Possibilité de prêt d’un kit pour 1 mois lors d’un rendez-vous pris à l’issu de l’atelier.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-04T09:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-04T11:30:00.000+01:00
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http://bit.ly/rennes_zerodechet
Maison des Familles de l’Udaf 35 1 rue du Houx, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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