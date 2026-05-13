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Découvrir les couches lavables Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes

Découvrir les couches lavables Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes

Découvrir les couches lavables Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : Maison des Familles de l'Udaf 35

Adresse : 1 rue du Houx, Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 4 décembre 2026

Fin : vendredi 4 décembre 2026

Découvrir les couches lavables Maison des Familles de l’Udaf 35 Rennes Vendredi 4 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Pour en appréhender les avantages économiques et écologiques, les différents modèles et l’organisation au quotidien. Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Possibilité de prêt d’un kit pour 1 mois lors d’un rendez-vous pris à l’issu de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-04T09:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-04T11:30:00.000+01:00

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 http://bit.ly/rennes_zerodechet

Maison des Familles de l’Udaf 35 1 rue du Houx, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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