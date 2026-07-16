Découvrir les secrets d’un orgue à travers l’orgue historique de Houdan, Église Saint-Jacques-Saint-Christophe, Houdan

Informations pratiques

Découvrir les secrets d’un orgue à travers l’orgue historique de Houdan Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Jacques-Saint-Christophe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit par l’un des membres de la plus prestigieuse famille de facteurs d’orgues du XVIIIe en France, les Clicquot, l’orgue de Houdan est un des rares instruments classiques français à n’avoir subi aucune transformation au cours des siècles.

Régis Allard, son organiste titulaire, fera découvrir son fonctionnement, les différentes familles de tuyaux et de timbres, ainsi que la place de l’orgue à l’époque de sa construction.

Il fera entendre différentes pièces du répertoire baroque dont des extraits des suites de Nicolas Clérambault ayant donné lieu à l’enregistrement d’un CD par Régis Allard intitulé « Magnificat 1739 » et récompensé par 5 diapasons.

Église Saint-Jacques-Saint-Christophe Place de l’Église 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France 01 30 59 53 86 L’église Saint-Jacques Saint-Christophe a été construite au XVIe et XVIIe siècles. Portail et nef de style Gothique flamboyant, chœur et chevet de style Renaissance. A l’extérieur, nombreuses gargouilles et décors sculptés. Sur le linteau du portail ouest, on peut lire : « le Peuple Français reconoît l’existence de l’Être Suprême et de l’Immortalité de l’Âme » qui rappelle qu’en 1790, cette église fut consacrée « temple de la Raison et de l’Être Suprême ». À l’intérieur, les célèbres orgues réalisées par le facteur Louis-Alexandre Clicquot en 1739 furent restaurées en 1972 par l’entreprise Boisseau. Riche retable du XVIIe, fresques du XVIe et clefs de voute sculptées.

Présentation de l’orgue et récital

Régis Allard