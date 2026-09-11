Découvrir un coffre-fort historique caché au cœur de Vendôme, Maison dite Hôtel de la Chambre des Comptes, Vendôme

Informations pratiques

Découvrir un coffre-fort historique caché au cœur de Vendôme 19 et 20 septembre Maison dite Hôtel de la Chambre des Comptes Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce bâtiment annexe de la Chambre des Comptes est un véritable « coffre-fort » construit pour mettre les chartes et archives diverses des comtes et des ducs de Vendôme à l’abri autant de l’artillerie de l’époque que des pilleurs, incendies, crues du Loir ou rongeurs tout en restant à portée de main de ses membres chargés de les gérer.

Caché dans une arrière-cour en plein coeur de Vendôme, c’est un bâtiment rare et inattendu qui a été entièrement restauré par l’association Résurgence en Vendômois son actuel propriétaire.

Visite du bâtiment en présence des membres de l’association, exposition sur l’ensemble des travaux de restauration et présentation d’archives anciennes transférées depuis aux Archives Nationales.

L’entrée se fait par la place Saint-Martin, à côté du Bar de la tour (balisé).

Maison dite Hôtel de la Chambre des Comptes 7 Rue Renarderie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://resurgence-vendomois.fr Édifice du XVIᵉ siècle. Véritable « coffre-fort » de la Chambre des comptes, la maison annexe servit à la conservation des documents et archives des comtes et ducs de Vendôme jusqu’à ce qu’elles soient transférées à Paris dans la première moitié du XVIIIᵉ siècle.

Le bâtiment a été totalement restauré par l’association Résurgence en Vendômois à laquelle il appartient. Entrée des visiteurs par la place Saint-Martin, à côté du Bar de la tour.

Ce bâtiment annexe de la Chambre des Comptes est un véritable « coffre-fort ».

©Résurgence