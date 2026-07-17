Chœur de l’abbatiale de la Trinité : permanence d’accueil et mise à disposition de documentation., Abbatiale de La Trinité, Vendôme

Informations pratiques

Chœur de l’abbatiale de la Trinité : permanence d’accueil et mise à disposition de documentation. 19 et 20 septembre Abbatiale de La Trinité Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mise à disposition de documentation sur les stalles et les sculptures datant du XVᵉ siècle.

Abbatiale de La Trinité 3 Rue de l’Abbaye, 41100 Vendôme, France Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.vendome.eu/dynamique/patrimoine/labbaye-de-la-trinite L’abbaye a été fondée en 1034 par Geoffroy Martel, comte de Vendôme. Elle comprenait les bâtiments conventuels avec de nombreuses dépendances et des constructions affectées aux usages profanes et aux besoins matériels de la communauté. Au sud de l’église abbatiale se trouvaient cloîtres, réfectoires, chapitre, bibliothèque, archives, logements…

De nos jours, les bâtiments entourant l’ancien cloître abrite le musée, le CIAP, l’école de musique.

Mise à disposition de documentation sur les stalles et les sculptures datant du XVᵉ siècle.

©ville de Vendôme