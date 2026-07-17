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Réplique de l’avion Blériot XI, Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens), Vendôme

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) · Vendôme

Réplique de l’avion Blériot XI, Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens), Vendôme

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens)
Adresse
Parc Ronsard 41100 Vendôme
Ville
41100 Vendôme
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Réservation au 02 54 89 41 88

Réplique de l’avion Blériot XI Vendredi 18 septembre, 09h00 Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Loir-et-Cher

Réservation au 02 54 89 41 88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’opération « Levez les yeux », le capitaine Jean-Louis Benoît, ingénieur aéronautique, présente sa réplique à l’identique de l’avion Blériot XI au public scolaire.

Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Parc Ronsard 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancien collège des oratoriens fondé en 1623 par le duc César de Vendôme. Honoré de Balzac, il a été élève de 1807 à 1813.
Architecture classique brique et pierre des XVIIe et XVIIIe siècle, hôtel de ville depuis 1982.
Dans le cadre de l’opération « Levez les yeux », le capitaine Jean-Louis Benoît, ingénieur aéronautique, présente sa réplique à l’identique de l’avion Blériot XI au public scolaire.

© Jean-Louis Benoît

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