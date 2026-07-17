Salle patrimoniale de la Médiathèque, Médiathèque de Vendôme, Vendôme

Informations pratiques

Salle patrimoniale de la Médiathèque Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque de Vendôme Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La salle patrimoniale présente le fonds patrimonial dont des archives de l’abbaye de la Trinité de Vendôme.

Présentation d’une exposition sur le patrimoine écrit en Région Centre-Val-de-Loire, mise en regard avec des documents issus des collections patrimoniales vendômoises présentées exceptionnellement.

Médiathèque de Vendôme Parc Ronsard, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 89 43 66 Dessiné par l’architecte Edouard Marganne, cet édifice est construit de 1866 à 1868, pour abriter la bibliothèque, le musée et la société archéologique. Épargné par le bombardement de juin 1940, le bâtiment va alors devenir l’hôtel de ville jusqu’en 1953. Après aménagement, la bibliothèque occupe seule les lieux depuis 1986.

La salle patrimoniale présente le fonds patrimonial dont des archives de l’abbaye de la Trinité de Vendôme.

©ville de Vendôme