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Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle, 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS, Angers

samedi 19 septembre 2026 · 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS · Angers

Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle, 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS
Adresse
12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire

Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle 19 et 20 septembre 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Église Sainte-Madeleine – Un lieu à découvrir, un chemin à vivre

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Sainte-Madeleine vous accueille pour une visite libre pas comme les autres : un parcours intérieur à travers un lieu chargé d’histoire et de prière.

Au cœur d’Angers, cette église discrète révèle peu à peu sa richesse : lignes harmonieuses, lumière douce, œuvres anciennes et présence silencieuse qui invite à la paix. Ici, chaque pierre raconte une histoire, chaque espace ouvre à plus grand.

Un petit circuit en libre accès vous est proposé. Vous pouvez le suivre à votre rythme, en toute liberté. À chaque étape :

une courte découverte du lieu (architecture, symbole, histoire),
une parole inspirante (tirée de la Bible ou de la tradition spirituelle),
une invitation à faire une pause, entrer dans le silence ou déposer une intention.

Ce parcours est ouvert à tous : visiteurs curieux, croyants, chercheurs de sens, familles ou passants. Il ne s’agit pas seulement de visiter, mais de prendre un temps pour soi, de s’arrêter, d’écouter… et peut-être de se laisser rejoindre intérieurement.

Entrez librement, avancez simplement… et laissez ce lieu vous parler.

Durée libre – Accès gratuit

12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS 12 RUE SAUMUROISE 49000 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Église Sainte-Madeleine – Un lieu à découvrir, un chemin à vivre

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Sainte-Madeleine vous accueille pour une visite libre pas comme les autres : un parcours intérieur à travers un lieu chargé d’histoire et de prière.

Au cœur d’Angers, cette église discrète révèle peu à peu sa richesse : lignes harmonieuses, lumière douce, œuvres anciennes et présence silencieuse qui invite à la paix. Ici, chaque pierre raconte une histoire, chaque espace ouvre à plus grand.

Un petit circuit en libre accès vous est proposé. Vous pouvez le suivre à votre rythme, en toute liberté. À chaque étape :

une courte découverte du lieu (architecture, symbole, histoire),
une parole inspirante (tirée de la Bible ou de la tradition spirituelle),
une invitation à faire une pause, entrer dans le silence ou déposer une intention.

Ce parcours est ouvert à tous : visiteurs curieux, croyants, chercheurs de sens, familles ou passants. Il ne s’agit pas seulement de visiter, mais de prendre un temps pour soi, de s’arrêter, d’écouter… et peut-être de se laisser rejoindre intérieurement.

Entrez librement, avancez simplement… et laissez ce lieu vous parler.

Durée libre – Accès gratuit
Église Sainte-Madeleine – Un lieu à découvrir, un chemin à vivre

©SAULE

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