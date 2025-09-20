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AGENDA · Rémalard en Perche

Découvrir Vlaminck Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

samedi 10 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Bellou sur Huisne
Adresse
2B Rue de l'Huisne
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Découvrir Vlaminck

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Frédérique Girondeau, descendante du peintre et présidente du Fonds de dotation Maison Vlaminck, nous raconte la vie et l’œuvre de Maurice de Vlaminck. Elle évoquera aussi sa maison de Rueil-la-Gadelière, à l’orée du Perche, aujourd’hui ouverte au public à l’occasion de visites, expos, conférences…

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Découvrir Vlaminck

L’événement Découvrir Vlaminck Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche

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