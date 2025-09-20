Découvrir Vlaminck Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
samedi 10 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Découvrir Vlaminck
Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Frédérique Girondeau, descendante du peintre et présidente du Fonds de dotation Maison Vlaminck, nous raconte la vie et l’œuvre de Maurice de Vlaminck. Elle évoquera aussi sa maison de Rueil-la-Gadelière, à l’orée du Perche, aujourd’hui ouverte au public à l’occasion de visites, expos, conférences…
Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Découvrir Vlaminck
L’événement Découvrir Vlaminck Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche
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