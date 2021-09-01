Décrochez des entrées pour la Philharmonie des enfants Philharmonie de Paris Paris mercredi 1 septembre 2021.

Espace de jeu à explorer

Le parcours d’activités est composé de cinq univers thématiques et d’une trentaine d’installations manipulables et intuitives qui invitent les enfants à découvrir librement les superpouvoirs de la musique : les sons et phénomènes sonores, le fonctionnement des instruments, l’expérience des musiciens, le corps comme instrument ou la musique comme langage et moyen d’expression.

Le son des pixels

La Philharmonie des enfants se met en mode retrogaming et invite les visiteurs à découvrir les musiques et les sons des jeux vidéo emblématiques des premières consoles en 8 bits.

L’univers sonore des jeux vidéo, avec ses bruitages, ses personnages et ses ambiances musicales, est présent tout au long du parcours. Les enfants retrouvent de grands classiques connus de tous et découvrent les œuvres musicales de l’artiste invité, Cartridge 1987. Par l’écoute et l’expérimentation, ils explorent une culture en constante évolution, et partagent un moment ludique avec leurs parents. Déguisements, photo booth, de nombreuses surprises attendent les visiteurs !

Du 3 avril au 30 août 2026, en écho à l’exposition Video Games & Music Inclus dans le billet d’entrée à la Philharmonie des enfants mais ne donne pas accès à l’exposition Video Games & Music.

L’expérience proposée par la Philharmonie des enfants offre aux 4 à 10 ans l’opportunité de jouer, d’explorer, d’écouter, de vivre et de sentir la musique dans une position inédite de découverte en autonomie sans médiateur.

Du mercredi 01 septembre 2021 au lundi 31 août 2099 :

payant Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2021-09-01T02:00:00+02:00

fin : 2099-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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