Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 13:30 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite, sauf indication contraire et dans la limite des places disponibles En famille, Tout public

Comment les enfants se représentent-ils le monde ?Comment le monde se représente les enfants ?Grandir quelque part, c’est évoluer dans un contexte géographique, historique et social donné, qui marque fortement la construction des personnes. Les enfants, entre la toute-petite enfance et l’adolescence, traversent jusqu’à leur entrée à l’âge adulte une grande diversité d’expériences, qui marquent leur représentation du monde et leur socialisation.La conception même de l’enfance est en constante évolution : le regard porté sur les enfants se transforme et se politise, notamment sous le prisme de la lutte contre les violences faites aux enfants. Depuis 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) reconnait les besoins spécifiques des enfants et prône leur intérêt supérieur. Mais force est de constater que la mise en oeuvre effective de leurs droits est loin d’être acquise, et qu’en France comme à l’international, leur défense est un enjeu majeur du monde à venir.Le parcours d’exposition démarre avec la série photographique « Mes Jouets préférés » de Gabriele Galimberti, puis donne à voir la matérialité de l’enfance, associée à différents pays, avec une collection d’objets confiés le temps de l’exposition par des associations du territoire, partenaires du projet.Les droits des enfants font l’objet d’un angle spécifique, avec une proposition d’Amnesty International illustrée par Anna Wanda Gogusey, « Les droits de l’enfant, un combat majeur », et un regard historique et scientifique sur le sujet, « Promenons-nous dans les droits : l’enfant et ses droits d’hier à aujourd’hui », conçu par le Pôle Enjeu[x] Enfance et Jeunesse de l’Université d’Angers.Le public est également invité à découvrir le projet « Déflagrations, Dessins d’enfants et violences de masse », sous le commissariat d’exposition de Zérane Girardeau. Les dessins d’enfants présentés, issus d’archives et d’organisations non gouvernementales, sont mis en perspective par artistes et chercheurs et alertent, de manière sensible et émouvante, de ce que des enfants – quand c’est pour le pire – peuvent être amenés à surmonter en grandissant.L’exposition est accompagnée d’un programme d’événements croisant les regards sur l’enfance (conférences, visites, projections et ateliers…), ainsi que d’un espace de lecture et de jeux, accessible à toutes et tous. Programme complet disponible sur cosmopolis.nantes.fr

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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