DEDANS-DEHORS /Cie Duo du Bas Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 20:00 – 21:15

Gratuit : non 7 € à 17 € Tout public

Objets détournés, sons triturés et exploration des voix : le duo joue avec la matière et avec les histoires nées au sein d’un café pas comme les autres. Immersion sonore garantie. Hélène et Elsa ont posé leurs valises pendant près d’un an au café des Silène à Quimper, un lieu pas tout à fait comme les autres. Elles y ont fait des rencontres humaines intenses qui les ont émues, dérangées, fait rire et qui les ont plongées dans un monde de poésie. Elles se débrouillent avec la matière qui en découle pour jouer et plonger dans les émotions vives qui les ont traversées, parfois même aspirées. Écriture et composition deviennent pour elles des sources de recherche et d’inspiration pour exprimer des mondes intérieurs profonds et pleins de forces. Les + Exposition sonore dans le hall de Ligéria pour s’immerger encore un peu plus dans l’univers du café Silène et de ses usagers.Ce spectacle s’intègre dans une programmation variée proposée dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, sur le thème « Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts » : théâtre d’improvisation, panneaux d’expression dans différents lieux de la ville, art-thérapie… Retrouvez toutes les actions sur le site de la Ville. Dans le cadre des SISM – Semaines d’information sur la santé mentale, en lien avec le CCAS Tout public Crédit photo ©Erwan Larzul

Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720444-dedans-dehors-cie-duo-du-bas



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