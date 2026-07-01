Dédicace avec Bruno DELMAS à Laissac Laissac-Sévérac l’Église
mardi 28 juillet 2026 · Laissac-Sévérac l'Église
Informations pratiques
Laissac-Sévérac l’Église
Dédicace avec Bruno DELMAS à Laissac
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Séance de dédicace de 9h à 12h de Bruno DELMAS et découvrir l’ensemble de ses ouvrages adulte et jeunesse à la maison de la presse de Laissac.
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LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 69 18
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English :
Book signing with Bruno DELMAS from 9 a.m. to 12 p.m.—come discover his entire collection of books for adults and young readers at the Laissac bookstore.
L’événement Dédicace avec Bruno DELMAS à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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