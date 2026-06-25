Exposition des ZACtistes à la Grange Vigarié à Laissac Laissac-Sévérac l’Église vendredi 10 juillet 2026.

Laissac-Sévérac l’Église

Exposition des ZACtistes à la Grange Vigarié à Laissac

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-10

Exposition à la Grange Vigarié au cœur de Laissac, tous les jours de 14h30 à 17h30.

Du 10 au 19 juillet, ne ratez pas l’exposition annuelle de l’atelier ZAC-Zone d’Activités Créatives de Laissac à la Grange Vigarié. Vous y retrouverez toutes les réalisations de l’année en dessin et peinture sur des thème variés.

Ouvert de 14h30 à 18h. .

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 39 61 contact@zac-laissac.fr

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English :

Exhibition at the Grange Vigari in the heart of Laissac, daily from 2:30 p.m. to 5:30 p.m.

L’événement Exposition des ZACtistes à la Grange Vigarié à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)