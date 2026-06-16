Laissac-Sévérac l’Église

Raconte tapis

Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Gratuit Sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez écouter les histoires de Carole. Thème L’eau, la mer, la pluie des histoires rafraichissantes à toucher, à regarder et à écouter. Ouvert aux parents et enfants. Entrée gratuite. Animé par Carole JAGER D’AGUANNO.

Rendez-vous au parc de la médiathèque ou à la médiathèque selon la météo. Inscription obligatoire 06 37 95 36 07 ou alexia.calvel@caussesaubrac.fr .

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 37 95 36 07 alexia.calvel@caussesaubrac.fr

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English :

Come listen to Carole’s stories. Theme: Water, the Sea, Rain —refreshing stories to touch, look at, and listen to. Open to parents and children. Free admission. Hosted by Carole JAGER D’AGUANNO.

L’événement Raconte tapis Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)