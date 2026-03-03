Dédicace avec Claire Aimé Ussel

Dédicace avec Claire Aimé

8B Place Joffre Ussel Corrèze

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Claire Aimé dédicacera ses ouvrages Famille toxique et Ta vie, Philomène . .

8B Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com

