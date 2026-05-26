Limoges

Dédicace BD Dominique HÉRODY

4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

La librairie page et plume accueille Dominique Hérody pour une séance de dédicace de sa BD Régime d’averses et d’éclaircies publiée aux éditions Le Lézard.

Plus d’informations en lien .

4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Dédicace BD Dominique HÉRODY

L’événement Dédicace BD Dominique HÉRODY Limoges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Limoges Métropole