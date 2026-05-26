Dédicace BD Dominique HÉRODY Limoges
Dédicace BD Dominique HÉRODY Limoges samedi 13 juin 2026.
Limoges
Dédicace BD Dominique HÉRODY
4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
La librairie page et plume accueille Dominique Hérody pour une séance de dédicace de sa BD Régime d’averses et d’éclaircies publiée aux éditions Le Lézard.
Plus d’informations en lien .
4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54
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English : Dédicace BD Dominique HÉRODY
L’événement Dédicace BD Dominique HÉRODY Limoges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Limoges Métropole
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