Dédicace Cécile Delîle La Compagnie des Livres Vernon

Vernon

Dédicace Cécile Delîle

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Matinée rencontre et dédicaces avec l’écrivaine Cécile Delîle pour son livre En barque avec Monet (Éd. Des Falaises). .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Dédicace Cécile Delîle

L’événement Dédicace Cécile Delîle Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération