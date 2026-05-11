Dédicace Cécile Delîle La Compagnie des Livres Vernon
Dédicace Cécile Delîle La Compagnie des Livres Vernon samedi 30 mai 2026.
Vernon
Dédicace Cécile Delîle
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Matinée rencontre et dédicaces avec l’écrivaine Cécile Delîle pour son livre En barque avec Monet (Éd. Des Falaises). .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
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English : Dédicace Cécile Delîle
L’événement Dédicace Cécile Delîle Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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