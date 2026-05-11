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Dédicace Cécile Delîle La Compagnie des Livres Vernon

Dédicace Cécile Delîle La Compagnie des Livres Vernon samedi 30 mai 2026.

Lieu : La Compagnie des Livres

Adresse : 76 rue d'Albufera

Ville : 27200 Vernon

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vernon

Dédicace Cécile Delîle

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Matinée rencontre et dédicaces avec l’écrivaine Cécile Delîle pour son livre En barque avec Monet (Éd. Des Falaises).   .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33  lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Dédicace Cécile Delîle

L’événement Dédicace Cécile Delîle Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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