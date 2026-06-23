Soirée spéciale autour des trois derniers livres d’Agathe Singer : « Saloperie de chat » sortie en 2025, « Con de chien » co-réalisé avec son acolyte Bernard-Pierre Molin en 2026 et son nouveau livre de stickers « Chats collants ».

CON DE CHIEN

Après Saloperie de chat, un petit livre caustique et instructif, pour tout savoir sur les chiens, qu’ils soient de chasse, de garde, de manchon ou à sa mémère.

Biberonné à Goscinny, Gotlib et Desproges, Bernard-Pierre Molin est passé par la scène, la publicité, le journalisme et le scénario. Il écrit surtout des films pour des musées, et publie chez E/P/A des livres d’histoire culturo-rigolos avec la collection Astérix, mais aussi avec Saloperie de chat et Con de chien.

Inspirée par Matisse, le Douanier Rousseau ou Frida Kahlo, Agathe Singer a développé son goût pour la peinture et la gouache afin d’illustrer la féminité, la nature, les animaux ; le tout avec audace, humour et beaucoup de couleurs.

Le faux méchant et la fausse gentille ont trouvé avec Saloperie de chat une façon d’exprimer leur détestation énamourée pour les félins. Iels persistent avec Con de chien en s’attaquant aux canins ; c’est mieux que le contraire. Les poissons rouges, les hamsters et les canaris n’ont qu’à bien se tenir.

CHATS COLLANTS

Agathe Singer célèbre avec humour et tendresse nos compagnons à moustaches qu’on aimerait ne jamais quitter. Grâce à plus de 200 stickers colorés et pleins de malice, ces petits félins s’invitent partout : lovés dans votre linge, perchés dans le jardin ou encore en pleine séance de yoga…

Espiègles, attachants et parfois un brin envahissants, ils transforment chaque page en terrain de jeu et chaque surface en refuge félin. Une collection qui ravira tous ceux qui rêvent d’emmener leur chat partout avec eux… sans compromis. Attention : une fois adoptés, ils risquent bien de ne plus vous lâcher !

Soirée spéciale autour des trois derniers livres d’Agathe Singer : « Saloperie de chat » sortie en 2025, « Con de chien » co-réalisé avec son acolyte Bernard-Pierre Molin en 2026 et son nouveau livre de stickers « Chats collants ».

Le jeudi 25 juin 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Entrée libre, sans réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T18:00:00+02:00_2026-06-25T19:30:00+02:00

Artazart 83 quai de Valmy 75010 Paris

https://artazart.com/dedicace-con-de-chien-et-chats-collants-dagathe-singer/ +33140402404 communication@artazart.com



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