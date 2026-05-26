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Dédicace Cyrill DUSSUCHAUD Limoges

Dédicace Cyrill DUSSUCHAUD Limoges

Dédicace Cyrill DUSSUCHAUD Limoges samedi 13 juin 2026.

Adresse : 4 Place de la Motte

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Limoges

Dédicace Cyrill DUSSUCHAUD

4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

La librairie Page et Plume accueille Cyrill Dussuchaud pour une séance de dédicace de ses romans dont le dernier Neuf mois à charge .
Plus d’informations sur la page web en lien.   .

4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 

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English : Dédicace Cyrill DUSSUCHAUD

L’événement Dédicace Cyrill DUSSUCHAUD Limoges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Limoges Métropole

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