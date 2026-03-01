Dédicace d’Alex Bocat

2 Bis Rue de la Poste Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Fnac de Châteauroux organise une séance de dédicace de #finiladéprimeginette avec Alex Bocat, auteure/poète.

Résumé du livre

Ginette, une cinquantenaire, est au fond du trou.

Ses rêves de jeune fille se sont effacés au fil des années. Sa folie s’est éteinte et le noir domine sa vie… Tout le monde est victime de sa colère, cette colère qu’elle a avant tout envers elle-même. Elle ne supporte pas de voir ce qu’elle est devenue Ginette est en pleine dépression…

Mais après avoir passé des heures sur son canapé avec son verre de vin et son téléphone, elle découvre Instagram et se demande si les gens sont vraiment ce qu’ils paraissent. Tout le monde semble avoir toutes sortes de passions.

Mais qu’en est-il pour elle ? Une idée lui traverse l’esprit pour donner un peu de sens à sa vie. Elle décide de publier ceci Quel est votre anti-dépresseur personnel ? Je me défie d’essayer vos réponses. .

2 Bis Rue de la Poste Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 49 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fnac in Châteauroux is organizing a book signing for #finiladéprimeginette with author/poet Alex Bocat.

L’événement Dédicace d’Alex Bocat Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme