Dédicace de Jean-Paul Ollivier Librairie Point-Virgule Aurillac
lundi 13 juillet 2026 · Librairie Point-Virgule · Aurillac
Informations pratiques
Aurillac
Dédicace de Jean-Paul Ollivier
Librairie Point-Virgule 14 rue des Carmes Aurillac Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-07-13 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La veille du passage du Tour de France à Aurillac, nous accueillerons en dédicace de Jean-Paul Ollivier, journaliste sportif spécialisé dans le cyclisme, pour la signature de deux de ses ouvrages.
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Librairie Point-Virgule 14 rue des Carmes Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 48 86 06 pointvirgulebd@gmail.com
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English :
The day before the Tour de France passes through Aurillac, we will host a book signing event with Jean-Paul Ollivier, a sports journalist specializing in cycling, who will be signing copies of two of his books.
L’événement Dédicace de Jean-Paul Ollivier Aurillac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
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