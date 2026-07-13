Dédicace de Jean-Paul Ollivier Librairie Point-Virgule Aurillac

Informations pratiques

Aurillac

Dédicace de Jean-Paul Ollivier

Librairie Point-Virgule 14 rue des Carmes Aurillac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:30:00

fin : 2026-07-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La veille du passage du Tour de France à Aurillac, nous accueillerons en dédicace de Jean-Paul Ollivier, journaliste sportif spécialisé dans le cyclisme, pour la signature de deux de ses ouvrages.

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Librairie Point-Virgule 14 rue des Carmes Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 48 86 06 pointvirgulebd@gmail.com

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English :

The day before the Tour de France passes through Aurillac, we will host a book signing event with Jean-Paul Ollivier, a sports journalist specializing in cycling, who will be signing copies of two of his books.

L’événement Dédicace de Jean-Paul Ollivier Aurillac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac