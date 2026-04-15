Dédicace d’Héloïse Junier et Carole Xénard, Librairie Mollat, Bordeaux

Dédicace d’Héloïse Junier et Carole Xénard Samedi 25 avril, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/uYYXM

« Au quotidien, Milo peut compter sur Hessi et Touva, deux amis très spéciaux qui le suivent partout et le protègent. Mais quand il est confronté à trop de nouveautés, le petit garçon est submergé par l’anxiété. Son papa lui explique comment s’apaiser. » ©Electre 2025

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/uYYXM »}]

Venez rencontrer Héloïse Junier et Carole Xénard lors d’une séance de dédicace de leur livre « Mon anxiété à apaiser » aux éditions Hatier jeunesse.