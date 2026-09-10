Informations pratiques

Arreau

Dédicace d’une autrice Cathy James

Librairie Le Vagabond immobile ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:30:00

fin : 2026-09-17 12:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Séance de dédicace avec Cathy James pour son ouvrage Honorine la maudite .

Le récit d’une aventure haletante et extraordinaire de deux jeunes femmes que plus d’un siècle sépare.

Fascinée par la littérature historique, Cathy James explore avec merveille le champ des passions humaines. Ses héroïnes, toujours éprises de liberté, n’en sont pas moins de grands cœurs tendres, qui n’espèrent qu’une chose, trouver l’amour.

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Librairie Le Vagabond immobile ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Book signing with Cathy James for her book Honorine the Cursed.

The story of a thrilling and extraordinary adventure involving two young women separated by more than a century.

Fascinated by historical fiction, Cathy James masterfully explores the realm of human passions. Her heroines, always driven by a desire for freedom, are nonetheless tender-hearted souls who hope for only one thing: to find love.

L’événement Dédicace d’une autrice Cathy James Arreau a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65