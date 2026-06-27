Informations pratiques

Chartres

Dédicace Jeunesse Agnés Ernoult

10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 15:30:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Assistez à une rencontre-dédicace avec l’illustratrice Agnès Ernoult.

Après les hilarants Varice et Mordicus , Agnès Ernoult revient avec un nouvel album La grenouille à grande bouche , une réécriture désopilante de la célèbre histoire ! Sans compter Le roi Kipu , Le Monstre de Morfesse , Comment faire apparaître un dragon ou encore Mission crotte ! . Quand elle était enfant, Agnès Ernoult rêvait de devenir illustratrice. En 2013, diplômée de l’École Pivaut, son souhait se concrétise. Elle travaille à la plume et colorise ses dessins à l’aquarelle ou à l’encre, dans une palette légère. Si son univers est doux et sensible, il n’en est pas moins plein d’humour. .

10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17

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English :

Come to a book signing with illustrator Agnès Ernoult.

L’événement Dédicace Jeunesse Agnés Ernoult Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES