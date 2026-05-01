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Dédicace Joseph Greco Thionville

Dédicace Joseph Greco Thionville samedi 23 mai 2026.

Adresse : 46 rue de Paris

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Thionville

Dédicace Joseph Greco

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Auteur local, Joseph Greco viendra présenter et dédicacer sa duologie “La quête du mot”.Tout public
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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01  thionvillecentre@hisler.fr

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English :

Local author Joseph Greco will be presenting and signing his duology La quête du mot .

L’événement Dédicace Joseph Greco Thionville a été mis à jour le 2026-05-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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