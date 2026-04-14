La Veillée du Maître d’Armes, Musée de la Tour-aux-Puces, Thionville

La Veillée du Maître d’Armes Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la Tour-aux-Puces Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Depuis quelques temps, un mystérieux personnage fréquente le Musée de la Tour aux Puces. Revêtu d’une armure et doté d’une épée scintillante, il délivre de curieux messages aux passants : « cette nuit, cette nuit là — et pas une autre —, le moment sera enfin venu, le moment de ma Veillée. »

Les personnes qui l’ont rencontré ont parlé d’étranges quêtes à accomplir autour du bal d’une princesse, d’un chevalier bien embêté avant son adoubement ou encore de mystérieux blasons à élucider…

Plus les jours se rapprochent de la date, plus de curieux objets s’invitent dans les murs du musée : casques, boucliers ou encore tonneaux…

Il est à présent l’heure de se préparer pour cette fameuse Veillée.

Trois missions y seront proposées par le maître d’armes :

– une pour les jeunes pages (6 à 8 ans) : seront-ils capables de retrouver tous les cadeaux perdus avant le bal ?

– une pour les écuyers (de 8 ans et plus) : pourront-ils aider leur camarade à retrouver son équipement de futur chevalier, avant son adoubement prévu le lendemain ?

– une pour les chevaliers confirmés (adolescents et adultes en bonne capacité physique) : arriveront-ils à retrouver les blasons éparpillés et à comprendre leur signification afin de les relier aux familles qu’ils représentent ?

— Viens déguiser en chevalier, en princesse ou en dragon,

c’est plus amusant ! —

Musée de la Tour-aux-Puces Cour du Chateau, 57100 Thionville, France Thionville 57100 Moselle Grand Est 0382822552 https://www.tourauxpuces.com Collections allant de la préhistoire à la Renaissance, à travers huit salles thématiques : préhistoire, protohistoire, gallo-romain, haut moyen âge, bas Moyen Âge. Vingt pierres tombales recouvertes par un plancher en verre. Chevaliers, dames de la noblesse locale mais aussi un boucher et son épouse ont eu l’apanage d’être inhumés au sein même du couvent mis au jour à quelques mètres de la Tour aux Puces. Cette découverte de 1903 est à l’origine de la création du musée de Thionville.

Depuis quelques temps, un mystérieux personnage fréquente le Musée de la Tour aux Puces. Revêtu d’une armure et doté d’une épée scintillante, il délivre de curieux messages aux passants : « cette là …

©Ville de Thionville