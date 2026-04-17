Dédicace: Regards japonisants en Bretagne avec Olivier Levasseur Morlaix
Dédicace: Regards japonisants en Bretagne avec Olivier Levasseur Morlaix samedi 18 avril 2026.
Morlaix
Dédicace: Regards japonisants en Bretagne avec Olivier Levasseur
Librairie Dialogues Morlaix Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 13:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Quelques jours après la sortie du livre A la rencontre d’Henri Rivière et Mathurin Méheut Regards japonisants en Bretagne aux éditions Locus Solus, la librairie Dialogues a le plaisir d’accueillir Olivier Levasseur, coauteur, pour une séance de dédicaces. L’occasion d’échanger individuellement avec lui sur cette toute nouvelle parution et ces artistes qu’elle nous propose de (re)découvrir.
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Au sujet du livre
Une même attraction pour l’art japonais réunit Henri Rivière (1864-1951) et Mathurin Méheut (1882-1958). Pour le premier, qui n’y est jamais allé, c’est un Japon rêvé, étudié, analysé dans ses moindres détails, et cette influence est évidente. Pour Méheut, c’est un Japon vécu, qui va l’inspirer pendant plusieurs années après son retour de voyage au pays du Soleil levant en 1914. Ces artistes ont aussi en commun d’avoir traité sous ce prisme japonisant leurs estampes et tableaux sur la Bretagne, leur autre passion.
Ce livre présente 100 œuvres issues de collections tant publiques que privées, et des archives pour certaines inédites. Il documente ce parcours parallèle en lien avec le japonisme et y ajoute un hommage à l’auteur André Juillard (1948-2024). .
Librairie Dialogues Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne
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English : Dédicace: Regards japonisants en Bretagne avec Olivier Levasseur
L’événement Dédicace: Regards japonisants en Bretagne avec Olivier Levasseur Morlaix a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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